De Ketelaere: «Vi spiego i motivi delle mie difficoltà al Milan». Le parole sulla crisi del centrocampista rossonero

Intervistato a Het Laatste Nieuws, Charles De Ketelaere ha racconto del suo anno al Milan, tra difficoltà ed elogi. Ecco le sue parole:

DELUSIONE MILAN – «I primi mesi sono stati al di sotto delle aspettative, ma questo non vuol dire che me ne penta. I motivi di queste difficoltà? Diversi, che sia riguardano sia il campo sia fuori dal campo. Inizio positivo con l’assist a Bologna? Sì, ma il mio livello è rimasto sempre meglio, io giudico le mie prestazione in una maniera diversa delle persone o la stampa».

