De Ketelaere Milan, Gasperini se lo tiene stretto: cosa filtra per il riscatto del rossonero da parte dell’Atalanta

De Ketelaere continua a segnare con l’Atalanta che sembra sempre più intenzionata a riscattare il giocatore dal Milan per 23 milioni di euro. Ecco le parole di Gasperini sul belga a Sky.

PAROLE – «Siamo molto contenti, non solo per questa sera. È un ragazzo intelligente, che si applica e che vuole sempre migliorarsi. Siamo molto contenti del suo rendimento. La perdita di Lookman è pesante, per fortuna stanno crescendo i nostri attaccanti. L’Atalanta vive un buon momento, ma ci sono talmente tante partite che non fai in tempo ad esultare per una vittoria che subito c’è un altra gara».