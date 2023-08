De Ketelaere Atalanta, scenari stravolti! Ecco cosa manca adesso affinché l’affare possa andare in porto: ultime

Nella serata di ieri c’è stata una bruschissima frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Charles De Ketelaere a vestire la maglia dell’Atalanta.

Come riportato da Relevo, infatti, l’affare con il Milan non è ancora chiuso. A mancare è l’intesa tra il giocatore e la squadra bergamasca, non certamente un dettaglio di poco conto.