De Jong non ha dubbi: «Per vincere ci vuole grinta. Forza Milan!» – VIDEO

Un sincero augurio quello pubblicato sui propri account social da Nigel De Jong, ex Milan e Manchester City, che ha parlato della sfida in programma questa sera a San Siro contro lo United:

«Ciao ragazzi, in bocca al lupo per questa sera. Speriamo che vincerai per passare alla prossima finale. Solo con grinta, dai! Forza Milan».