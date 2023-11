De Grandis sulla coppia Giroud-Jovic: «Mi piace la sperimentazione continua di Pioli». Le parole del giornalista

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della scelta di Pioli di giocare con Giroud e Jovic insieme nel match di questa sera tra Milan ed Udinese. Ecco le parole del giornalista:

«Diciamo che mi piace la sperimentazione continua da parte di Pioli. Non mi piacciono le squadre monotematiche, il Milan cambia continuamente. Poi non so se questo sistema a due punte, che diventano tre con Leao, può essere una soluzione interessante dal punto di vista offensivo. Ti direi che normalmente, visti Milan ed Udinese di quest’anno, non si può pensare che ci siano difficoltà, anche se con Cioffi l’Udinese un po’ di organizzazione in più la deve mettere insieme. Il cambio di allenatore qualcosa ti dà. Credo che oltre il cambio di modulo il Milan in casa deve trovare la via della rete»