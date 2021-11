De Grandis: «Il Milan ha fatto bene in Europa. Qualificazione complicata»

Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del difficile compito del Milan questa sera. Ecco le sue parole

Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del difficile compito del Milan questa sera. Ecco le sue parole:

«Il Milan ha fatto bene in questa Champions contro due top team come Liverpool e Atletico Madrid. La qualificazione agli ottavi resta però complicata, anche battendo il Porto dovrà poi andare a vincere in casa dell’Atletico. E’ anche vero però che un successo stasera darebbe un’altra immagine alla classifica e permetterebbe ai rossoneri di lottare per un posto in Europa League. Il Milan è in corsa per lo scudetto, quindi in questo momento l’obiettivo tricolore è più forte della Champions».