De Biasi: «Rivale scudetto del Napoli? Il Milan ha tanta qualità»

Gianni De Biasi, ct dell’Azerbaigian, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: Milan e Juve prime rivali del Napoli

Intervistato da TMW, Gianni De Biasi ha parlato così della corsa scudetto:

«Se guardiamo la classifica oggi notiamo che il Napoli ha un margine importante, ma nella vita non si può mai dire mai. Il Milan è una squadra che ha qualità, la Juventus ha ritrovato ritmo e c’è da capire quando si riprenderà come sarà perché è una squadra piena di calciatori che partecipano al Mondiale. Poi c’è la Lazio che con Maurizio (Sarri, ndr) sta facendo molto bene, sta disputando un grandissimo campionato. Non lo so, quando fai un pronostico nel calcio sei soggetto a sbagliarlo matematicamente, ma tra queste e l’Inter stessa si possono riassumere le antagoniste del Napoli. Non dico niente di nuovo, sono tutte state battezzate come squadre che si sarebbero giocate lo scudetto, ma il campionato è un po’ sfalsato perché il Napoli è fuori da ogni logica e sta andando ad un ritmo pazzesco».