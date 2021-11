Dazn scoppia il caso: la decisione del governo in merito

Lo stop alla doppia utenza di DAZN suscita polemiche e preoccupazioni tra i clienti. Ecco la decisione del governo per chiarire la situazione

In questi giorni sta tenendo banco la questione relativa allo stop della doppia utenza in contemporanea per vedere l’account di DAZN. Questa decisione, trapelata dalla stampa, non è stata smentita e proprio questo silenzio assordante ha scatenato dubbi e polemiche tra i consumatori.

In merito a ciò è intervenuto dunque il governo che vuole fare chiarezza sulla situazione, cercando di capire anche la posizione di DAZN che non si è ancora espresso. Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha convocato i vertici dell’emittente inglese per avere delucidazioni. In Parlamento si sono detti preoccupati per la vicenda.