DAZN, pronta la novità pay-per-view: tutti i dettagli

Dazn pronta a lanciare l’opzione pay-per-view: ecco l’ultima idea per il futuro della piattaforma di streaming

Come riportato Calcio e Finanza, Dazn è pronta a lanciare l’opzione freemium, che permette agli utenti di poter accedere ad alcuni contenuti gratuiti come gli highlights e quindi acquistare contenuti in pay-per-view.

Per la Serie A opzioni simili non sono ancora state messe in atto prima d’ora, ma la novità dovrebbe arrivare a breve.