DAZN che passo! Ecco le migliorie che verranno apportate ai match

DAZN prepara la rivoluzione: l’emittente satellitare trasmetterà i match di Serie A in Full Hd. I dettagli

DAZN è pronto a migliorare il servizio offerto ai suoi abbonati. Come riporta calcioefinanza.it presto avverrà l’atteso miglioramento qualitativo delle trasmissioni da parte della piattaforma di sport in streaming, con l’aumento della risoluzione di messa in onda.

DAZN si appresta, infatti, a passare alla “fase 2” che prevede l’aggiunta del profilo di streaming in risoluzione Full HD, che andrà ad affiancarsi agli altri disponibili. Fino ad ora la miglior qualità diffusa da DAZN – sottolinea il sito – era infatti un 720p da 6,6 mbit/sec, risoluzione che segnava un passo indietro rispetto alla diffusione della Serie A via satellite disponibile fino alla scorsa stagione. Se non vi saranno problemi di ordine tecnico, il miglioramento interverrà nella seconda metà di novembre, al più tardi il weekend del 26-28 novembre. Lo stream Full HD sarà un pieno 1080p, quindi migliore sulla carta del 1080i diffuso da Sky.