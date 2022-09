DAZN acquista Eleven Sport: tutti i dettagli sull’accordo

DAZN ha acquistato Eleven, società di streaming che detiene i diritti in Italia della Serie C: previsti dei ricavi da 300 milioni. Le ultime

Dazn ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group, piattaforma streaming che in Italia trasmette la Serie C fino al 2023 e il basket fino al 2025. Di seguito il comunicato della società di streming.

«L’operazione espande le capacità di Dazn all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre maggiore di territori. Una volta completata, l’operazione consentirà a Dazn di diventare il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio, due Paesi dalla solida tradizione calcistica. Il business di Eleven Group integrerà le attività di Dazn in Italia, Giappone, area Dach e Spagna, Paesi dove l’azienda si è già aggiudicata i diritti per la trasmissione delle più importanti competizioni calcistiche nazionali. Eleven è anche presente a Taiwan e in altri mercati del sudest asiatico, consolidando la presenza in un territorio dove Dazn detiene la posizione di leader in Giappone».