David Villa: «La rimonta più importante fu quella contro il Milan»

L’ex centravanti del Barcellona ricorda la ‘remuntada’ del 2013 al Camp Nou contro il Milan di Allegri dopo il 2-0 di San Siro

Una delusione cocente, un’illusione svanita in un lampo: questo fu quel Barcellona-Milan del 12 marzo 2013: dopo il successo di San Siro per 2-0 con gol di Boateng e Muntari, il Milan andò al Camp Nou per difendere il risultato e accedere ai quarti di finale ma finì malissimo, 4-0 e ‘remuntada’ del Barça soprattutto per via di quel palo di Niang sull’1-0 che avrebbe sicuramente cambiato la storia.

Chi si ricorda bene quella partita è David Villa, autore del 3-0, che al quotidiano spagnolo As ha raccontato: «La rimonta più selvaggia che ho vissuto è stata quella contro il Milan. Perdemmo 2-0 all’andata, era una grande squadra. Dovevamo farne tre senza subirne e finì 4-0. E’ la rimonta più importante che ricordo».