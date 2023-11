David Milan, prima grande svolta nel futuro del canadese! Decisione presa: le ultimissime sull’attaccante del Lille

Arriva una prima grande svolta nel futuro di Jonathan David, obiettivo primario per il Milan per rinforzare l’attacco.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, il canadese avrebbe già deciso di non rinnovare il suo contratto con il Lille in scadenza nel 2025. Un segnale chiaro di come la sua avventura con la maglia dei francesi stia giungendo al termine.