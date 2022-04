Darwin Nunez al Milan? Il suo allenatore: «Spero che finirà così». Verissimo sul futuro dell’attaccante

C’è anche Darwin Nunez tra gli obiettivi del Milan per rinforzare il reparto offensivo.

Dell’uruguaiano, inseguito anche da mezza Europa, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Benfica Nelson Verissimo.

LE PAROLE – «Darwin è un ottimo giocatore, sta mostrando tutte le sue qualità ed è ancora giovane e con del potenziale di crescita importante. In questa stagione ha fatto un salto di qualità anche grazie alla Champions League e per questo è normale che susciti l’interesse dei top club. Credo, e spero come tifoso del Benfica, che se partirà lo farà per una cifra simile a quella di Joao Felix».