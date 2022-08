Daniel Maldini: «Ho scelto lo Spezia per avere più continuità». Le parole del classe ’01 in conferenza stampa

Daniel Maldini si presenta come nuovo giocatore dello Spezia. Le parole del classe 2001 di proprietà del Milan in conferenza stampa.

SPEZIA PER FAR SBOCCIARE IL TALENTO – «Ho scelto lo Spezia anche per questo, per avere più minuti e continuità. Ora stiamo lavorando con il gruppo, spero di trovare presto la forma fisica giusta.»

LASCIARE CASA – «Lasciare casa è complicato ma avevo bisogno di giocare, di nuovi stimoli.»