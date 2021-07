Dalot, Milan ottimista ma a Manchester non cambiano idea, il che non significa fallimento ma adeguamento pur sempre utile e concreto

Dalot, Milan ottimista ma a Manchester non cambiano idea, il che non significa fallimento ma adeguamento pur sempre utile e concreto. In termini più semplici, ribaditi da Gazzetta questa mattina, lo United acconsentirebbe al prestito.

COME- Secco ovviamente, non in diritto di riscatto come invece chiesto dai rossoneri. Milan che ha già avuto Dalot in prestito secco nella passata stagione ed ora vorrebbe un diritto in più, esattamente come chiesto al Real per Brahim Diaz.