Diaz, atteso l’annuncio per la prossima settimana: i dettagli di una trattativa che sembrava poter essere più semplice e veloce

Diaz, atteso l’annuncio per la prossima settimana: i dettagli di una trattativa che sembrava poter essere più semplice e veloce. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 23 aggiorna sulla situazione che pare ormai essere ad una svolta.

LA SITUAZIONE- Come spiega la rosea, la prossima settimana potremmo assistere all’annuncio del Milan in merito al prestito con diritto di riscatto nei confronti del giocatore che già era stato rossonero ma in prestito secco prima di tornare a Madrid. Il diritto di riscatto si aggirerebbe intorno ai 22 milioni di euro, il contro riscatto del Real arriverebbe a 27. Giocatore d’accordo e contento.