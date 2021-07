Maldini rivuole Dalot: si replica l’affare Diaz con lo United

Maldini e Massara lavorano per il ritorno di Diogo Dalot: si tenta un’operazione simile a Brahim Diaz

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe lavorando per la conferma di Diogo Dalot in rossoneri anche nella prossima stagione. Il terzino portoghese, rientrato al Manchester United, è seguito anche dal Real Madrid club con il quale il Milan ha da poco attuato un’operazione simile per Brahim Diaz.

L’idea di Maldini e Massara sarebbe quella di proporre allo United un prestito oneroso con diritto di riscatto per il laterale portoghese, nel caso di mancato accordo resta in piedi l’ipotesi Odriozola.