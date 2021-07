Dalot-Milan: la trattativa prosegue, ecco cosa chiede il Manchester Utd

Il Milan vuole Dalot come alternativa a Davide Calabria. Il Manchester Utd, però, chiederebbe un indennizzo per il prestito, le ultime

Il Milan vorrebbe riportare in rossonero Diogo Dalot, terzino di proprietà del Manchester Utd. Il portoghese sarebbe stato identificato come perfetta alternativa a Davide Calabria.

La società inglese, però, stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, chiederebbe almeno 5 milioni di euro per il prestito (opzione con diritto di riscatto). Il Diavolo non sarebbe dello stesso avviso.