Dalot Milan: il terzino piace anche alla Roma. La situazione

La Roma prova a cercare un’alternativa a Karsdorp sulla fascia destra: piace il portoghese Dalot del Manchester United

La Roma sta già guardando al mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Il tecnico portoghese nelle ultime uscite ha rilasciato dichiarazioni in questo senso e la società vorrebbe accontentarlo per mettergli a disposizione una rosa competitiva.

In questi giorni stanno uscendo diversi nomi accostati ai giallorossi, e come riporta Il Tempo uno dei più attenzionati è Diogo Dalot del Manchester United. La scorsa stagione al Milan, l’esterno portoghese potrebbe lasciare i red devils: Pinto avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto al Manchester per Dalot. La risposta degli inglesi ancora non è pervenuta e molto dipenderà dall’affare Trippier accostato proprio alla formazione inglese. Ci saranno novità riguardanti Dalot-Roma: servirà pazienza per arrivare ad affondare il colpo nel momento opportuno.