Dalla Spagna – Milan pronto a offrire 40 milioni di euro per Lozano

Il Milan vorrebbe riprovarci anche questa estate per Lozano ma dovrebbe dialogare con il Napoli e non più il Psv: servono 40 milioni di euro

Un intreccio di mercato sarebbe pronto a compiersi in Serie A tra Milan, Napoli e Roma per la ricerca di un esterno d’attacco. Infatti secondo quanto riportato da il quotidiano spagnolo Don Balon i rossoneri sarebbero disposti a soddisfare le richieste di De Laurentiis di 40 milioni di euro per Lozano.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’asse Milano-Napoli i partenopei girerebbero la cifra guadagnata alla Roma per Under.