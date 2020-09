Dalla Spagna: Brahim Diaz tra un anno tornerà a Madrid per consacrarsi

In Spagna danno per certo che Brahim Diaz resterà al Milan un solo anno prima di fare ritorno a casa e diventare una stella del Real Madrid

Sono ore febbrili per la conclusione della trattativa che dovrebbe portare Brahim Diaz al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto (ed eventuale recompra a favore delle Merengues, ndr).

Stando però a quanto riferisce lo spagnolo Don Balòn, le cose non starebbero così; anzi, secondo il media iberico, si tratterebbe invece di un prestito secco con Brahim Diaz dovrebbe giocare un solo anno nel Milan, per farsi le ossa e maturare, prima di fare immediato rientro a Madrid per consacrarsi come la futura stella del club di Florentino Perez.