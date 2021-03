Dalla difesa verso Balotelli fino al gol in Primavera: chi è Henoc N’Gbesso

Ecco qualche curiosità su Henoc N’Gbesso, l’attaccante che oggi ha deciso la sfida tra Milan e Cagliari Primavera

Henoc N’Gbesso trascina il Milan Primavera con un gol da subentrato la gara contro il Cagliari, all’esordio assoluto in questa categoria. Una bella soddisfazione per il classe ’03 che, solo la stagione scorsa, viveva un momento calcisticamente difficile. Il 28 settembre 2019 infatti, il ragazzo italiano di origine ivoriana si procurò un bruttissimo infortunio al legamento crociato che lo tenne lontano dai campi per quasi tutta la stagione. Un KO che nella carriera di un ragazzo giovanissimo rischia di pesare davvero tanto ma Henoc non si è arreso ed ora continua la sua corsa verso il calcio dei grandi tagliando un altro traguardo.

IL CASO RAZZISMO E LA DIFESA VERSO BALOTELLI

Un calcio dei grandi che aveva già imparato a conoscerlo un paio di anni fa. Era il periodo del bruttissimo episodio di razzismo verso Mario Balotelli nella sfida tra Hellas Verona e Brescia ed il ragazzo, all’epoca sedicenne, rilasciò queste dichiarazioni ai microfoni di Repubblica: «La ferita di Mario me la sono sentita addosso. Io non credo che debbano uscire dal campo solo i giocatori di colore, ma tutti. Credo che soltanto così la gente allo stadio si renderebbe finalmente conto che è accaduto qualcosa di molto grave. E che non può, non deve esserci un bis».