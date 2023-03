Daino: «Milan avvantaggiato contro il Napoli, vi spiego il perché». Le parole sulla sfida di Champions tra le due italiane

Intervistato da Radio Marte in Marte Sport Live, l’ex calciatore di Milan e Napoli Daniele Daino ha parlato del sorteggio di Champions League.

Queste le sue dichiarazioni: «Per me Milan-Napoli è una sfida speciale. C’è da dire che i rossoneri all’andata avrebbe meritato di vincere, ma i partenopei hanno messo cinismo e alla fine hanno conquistato i tre punti. Il Milan potrebbe partire avvantaggiato, perché sa di stare peggio del Napoli e psicologicamente darà il massimo. Poi i rossoneri in Champions League hanno dimostrato di essere un’altra squadra. Il Milan ha la Champions nel Dna, per questo motivo non sarà semplice per la squadra di Spalletti affrontarlo»