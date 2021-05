Curva Sud, domenica mattina ritrovo a Milanello per caricare la squadra

La Curva Sud Milano ha annunciato che domenica mattina i tifosi si ritroveranno a Milanello per caricare la squadra in partenza per Bergamo

La Curva Sud Milano pronta a sostenere la squadra. Come annunciato attraverso un comunicato sui social, il tifo organizzato rossonero si ritroverà domenica mattina a Milanello per caricare i giocatori in partenza per il decisivo match contro l’Atalanta. «Domenica ore 9.30 puntuali ci vediamo a Milanello per sostenere i ragazzi in vista dell’ultimo impegno, decisivo per le sorti della nostra stagione, il traguardo é vicino e tutti noi vogliamo raggiungere l’obiettivo. Caricheremo la squadra al cancello d’ingresso con il colore e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono e accompagneremo il pullman sul viale d’uscita da Milanello. Parcheggiate le macchine nel campo in modo tale da lasciare libera la strada e portate qualsiasi cosa utile per fare colore (sciarpe, bandiere, stendardi ecc…). AVANTI MILAN, AVANTI CURVA SUD! Ricordiamo a tutti i presenti di indossare la mascherina.»