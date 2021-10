Cuadrado: «Insulti a Maignan? La partita deve essere divertimento»

Juan Cuadrado in una lunga intervista ha parlato anche degli insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan. Le parole del colombiano

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è stato intervistato da La Stampa e ha parlato anche degli insulti razzisti di un tifoso bianconero a Mike Maignan, portiere del Milan, ricevuti all’Allianz Stadium.

«La partita dovrebbe essere vissuta solo come divertimento e tutti dovremmo essere più responsabili. Invito a riflettere sulle conseguenze di certi gesti, di certe parole: non si fa male solo al ragazzo in campo, ma alla sua mamma, ai suoi figli, alla sua famiglia».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24