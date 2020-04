Cristian Brocchi si confessa: «Non potevo dire di no al Milan»

L’attuale tecnico del Monza racconta i momenti che lo hanno portato ad allenare il Milan in sostituzione dell’esonerato Mihajlovic

Il suo esordio da allenatore nel calcio dei grandi lo ha fatto al Milan nella primavera del 2016. Un salto nel buio durato giusto un paio di mesi per poi ricominciare da Brescia ed ora sta ottenendo ottimi risultati a Monza.

Cristian Brocchi, interevnuto in diretta su #CasaSkySport ha ripercorso quei giorni febbrili di aprile 2016: «La sera prima parlavano tutti di me come un allenatore bravo ed emergente, e rimanevo molto umile e sereno quando sentivo queste lodi. Il giorno dopo senza aver fatto alcun allenamento avevo contro cose difficili da gestire. Era un momento difficile per la squadra, non era il miglior momento per entrare. Ero un dipendente della società e non potevo dire di no».