Cristian Brocchi: «Mi piacerebbe allenare Ibrahimovic»

Il tecnico del Monza ammette il proprio gradimento per Ibra ma conferma anche che sarà molto difficile un suo trasferimento in Brianza

Ibrahimovic al Monza è una suggestione che è circolata nell’ultimo periodo, soprattutto a seguito della promozione in Serie B del club di Berlusconi e Galliani.

A tal proposito, è intervenuto anche il tecnico dei brianzoli, Cristian Brocchi, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha dichiarato: «Mi piacerebbe allenare Ibrahimovic, alla società piace ma come ha già ribadito più volte Adriano Galliani siamo molto lontani dall’arrivare a lui. Se rimane al Milan? Non lo so ma fossi nel Milan lo terrei sicuramente per quello che dà. Da quando Ibrahimovic è arrivato ha tolto responsibilità ad alcuni giocatori che sentivano troppo il peso della maglia rossonera».