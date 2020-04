Cristian Brocchi: «Avrei voluto Ambrosini come mio vice al Milan»

In quell’aprile del 2016, al momento della promozione ad allenatore della prima squadra del Milan, Brocchi avrebbe voluto Ambrosini come 2°

Massimo Ambrosini sarebbe potuto diventare il vice-allenatore del Milan nel finale di stagione 2015-16. O almeno questo è quanto dichiarato da Cristian Brocchi nel corso della sua intervista a #CasaSkySport.

Brocchi avrebbe voluto l’ex compagno di reparto al suo fianco nella sua prima esperienza da allenatore tra i professionisti: «Ad Ambrosini voglio molto bene, è stata la prima persona che ho chiamato per venire con me in prima squadra al Milan. Speravo che lui potesse venire con me, poi ha fatto altre scelte».