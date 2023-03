Complice forse anche la situazione rinnovo Leao non è più incisivo come una volta. Il portoghese non segna da due mesi

esattamente dal 14 gennaio contro il Lecce. Il portoghese segnò il gol che diede il via alla piccola rimonta del Milan da 2-0 a 2-2.