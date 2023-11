Criscitiello: «Sbagliato l’approccio, ma il Milan ha questo grande problema». Il suo commento negli studi di Sportitalia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato così la sconfitta del Milan per mano del Borussia Dortmund.

CRISCTIELLO – «Il Milan era stato bravo a entrare in partita, il problema è stato l’approccio avuto nel secondo tempo. Era un Milan che doveva fare qualcosa in più. In 90′ un rigore sbagliato, l’infortunio del centrale e il gol arriva da lì. Ci sono carenze tecniche, da una parte c’è Theo Hernandez e dall’altra c’è Calabria che non è all’altezza. Giroud non può essere l’unico attaccante in rosa»