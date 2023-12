Criscitiello e la rivelazione sul caso scommesse: «Coinvolto un club campano non di A». Le parole del giornalista sulla vicenda

Michele Criscitiello è tornato a parlare della bufera calcio scommesse, che ha coinvolto anche l’ex rossonero Sandro Tonali. Ecco le parole del giornalista sui social:

«Bufera calcio scommesse: non sono finite le indagini a tappeto. La Procura FIGC sta indagando su un club campano (non di A) e sta interrogando diversi calciatori per partite dello scorso anno. Coinvolti giocatori di seconda fascia, per ora».