Criscitiello critica il Milan: «Sbagliata la costruzione della squadra. Come fai a giocare senza attaccante…»

60 minuti ago

Criscitiello, intervenuto a Sportitalia, ha parlato così del Milan di Allegri e criticato diverse scelte sulla costruzione della squadra

Il tonfo interno contro il Parma ha sollevato un polverone mediatico attorno al Milan di Massimiliano Allegri. Durante il podcast ‘Aura Sport’, Michele Criscitiello è stato durissimo nel sottolineare la mancanza di un vero numero nove nella rosa milanista. Secondo il giornalista, l’assenza di un centravanti di ruolo sta logorando le certezze del gruppo: «Giocare senza attacco in una squadra come il Milan, fai una fatica pazzesca perché ti manca il terminale offensivo, ti manca fiducia». Per il direttore, adattare campioni come Leao o Nkunku non è la soluzione, poiché la loro natura tattica è profondamente diversa.

Criscitiello, la critica tattica e il clima di San Siro

L’analisi si sposta poi sulle scelte forzate di Allegri, che starebbe provando a rimediare a una costruzione della squadra apparsa lacunosa sin dall’estate. Criscitiello boccia senza appello l’esperimento del portoghese come riferimento avanzato: «Per me Allegri non sapeva più cosa fare e ha messo Leao punta, non è questione di coperta lunga o corta, la coperta non c’è proprio». Nonostante una mediana di qualità, l’assenza della “base” offensiva rende inutile ogni altro sforzo: «Il Milan può giocare solo 4-3-3, metti Modric, Rabiot e la mezzala che vuoi, però poi ti manca la base, non c’è la prima punta».

In chiusura, Criscitiello sottolinea come il contraccolpo psicologico derivato dai successi dell’Inter di Cristian Chivu (vincitrice a Lecce) abbia pesato sull’atmosfera di San Siro, rendendo il clima surreale. «Il campo è meritocratico, alla fine il conto te lo presenta», ha sentenziato il giornalista, evidenziando come gli errori di programmazione stiano presentando un conto salatissimo proprio nel momento clou della stagione. «Il Milan ha sbagliato la costruzione della squadra in alcune zone del campo», ha ribadito, sancendo la fine di ogni residua speranza di rimonta sui nerazzurri.

