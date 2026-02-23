Connect with us

HANNO DETTO

Criscitiello gela il Milan: «Campionato mediocre e senza valori, lo scudetto è già assegnato»

Published

2 ore ago

on

By

criscitiello

Criscitiello, noto giornalista, ha criticato duramente il Milan per aver di fatto lasciato lo scudetto all’Inter di Chivu: le parole

Nel suo ultimo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha usato parole durissime per fotografare il momento del Milan e dell’intero calcio italiano. Il direttore ha definito ufficialmente chiuso il discorso scudetto, descrivendo il campionato attuale come una competizione mediocre e priva di valori tecnici d’alto livello.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Per Criscitiello, il distacco dei rossoneri dalla vetta non è solo colpa dei limiti di Allegri, ma lo specchio di un torneo che ha smesso di offrire spettacolo e incertezza.

PAROLE – «Il calo del Milan, improvviso e pericoloso nonostante il solo famoso impegno a settimana, annulla anche l’attesa per il derby dell’8 marzo. Nessuno chiedeva ad Allegri di vincere lo scudetto ma senza coppe aveva l’obbligo di arrivare fino in fondo e di non uscire dalla corsa scudetto così presto. Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. Ma questa non è una novità. Il Milan consegna lo scudetto all’Inter che vincerà il tricolore senza aver fatto nulla di particolare, anzi, vincerà nonostante i tanti scontri diretti persi».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Loftus-Cheek Loftus-Cheek
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: l’editoriale sulla gara col Parma, futuro di Fullkrug in bilico

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×