Criscitiello gela il Milan: «Campionato mediocre e senza valori, lo scudetto è già assegnato»

Criscitiello, noto giornalista, ha criticato duramente il Milan per aver di fatto lasciato lo scudetto all’Inter di Chivu: le parole

Nel suo ultimo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha usato parole durissime per fotografare il momento del Milan e dell’intero calcio italiano. Il direttore ha definito ufficialmente chiuso il discorso scudetto, descrivendo il campionato attuale come una competizione mediocre e priva di valori tecnici d’alto livello.

Per Criscitiello, il distacco dei rossoneri dalla vetta non è solo colpa dei limiti di Allegri, ma lo specchio di un torneo che ha smesso di offrire spettacolo e incertezza.

PAROLE – «Il calo del Milan, improvviso e pericoloso nonostante il solo famoso impegno a settimana, annulla anche l’attesa per il derby dell’8 marzo. Nessuno chiedeva ad Allegri di vincere lo scudetto ma senza coppe aveva l’obbligo di arrivare fino in fondo e di non uscire dalla corsa scudetto così presto. Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. Ma questa non è una novità. Il Milan consegna lo scudetto all’Inter che vincerà il tricolore senza aver fatto nulla di particolare, anzi, vincerà nonostante i tanti scontri diretti persi».