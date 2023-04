Crespo: «Milan Napoli? La squadra di Pioli favorita per due ragioni». Così l’ex rossonero sulla sfida e sui protagonisti di questa

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Herman Crespo ha parlato della sfida di Champions tra Milan e Napoli. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Per me il favorito è il Milan, per due ragioni. Uno stadio come San Siro si fa sentire e il 4-0 del Maradona può mettere turbo alla squadra di Pioli. Un ruolo fondamentale lo giocherà Tonali: è un vero equilibratore in mezzo al campo»