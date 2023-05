Cremonese, le ultime verso il Milan: personalizzato per Tsadjout

Le ultime da casa Cremonese in vista della gara infrasettimanale contro il Milan. Il report dell’allenamento odierno

Lunedì 1 maggio con in programma una seduta di allenamento per la Cremonese al centro sportivo “Giovanni Arvedi”. I grigiorossi hanno lavorato suddivisi in due gruppi: il primo ha svolto attività defaticante mentre il resto della squadra, al termine dell’attivazione fisica, è scesa in campo per sottoporsi ad esercitazioni tecniche e tattiche sul possesso palla e sulle situazioni di 3 contro 2. In chiusura, partita 5 contro 5.

Benassi ha svolto lavoro differenziato mentre Tsadjout, ex Milan, prosegue nell’iter personalizzato per recuperare dall’infortunio. Domani allenamento dalle ore 11.