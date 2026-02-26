Cremonese Milan, Thorsby avvisa i rossoneri: «Pronti a fare la gara perfetta. I miei precedenti contro di loro? Sarebbe il momento giusto per…»

Cremonese Milan, Thorsby parla così in vista del match di campionato in programma domenica: ecco le sue parole

In vista della delicata sfida di domenica contro il Milan, Morten Thorsby ha preso la parola in conferenza stampa per suonare la carica in casa Cremonese. Nonostante un periodo complicato, il norvegese confida nella forza dello spogliatoio per invertire la rotta: «Qui il gruppo c’è, è sano e ha tutte le possibilità per cambiare la situazione». L’ex doriano ha attinto alla propria esperienza personale per rassicurare l’ambiente, spiegando che solo attraverso l’unione e il sacrificio si possono superare le fasi negative: «So che le possiamo superare, serve impegnarsi ancora di più».

Cremonese Milan, la maledizione rossonera da sfatare

Il centrocampista ha poi analizzato le difficoltà tattiche che attendono i grigiorossi contro la corazzata di Massimiliano Allegri, reduce da un passo falso nell’ultimo turno di campionato. Thorsby è consapevole che servirà una gara impeccabile per contenere le folate dei rossoneri: «Sicuramente è una squadra che ha grande qualità, per giocarcela dovremo essere perfetti». Il Milan arriverà a Cremona affamato di punti, ma il fattore campo potrebbe giocare un ruolo determinante per le speranze di salvezza della squadra di casa.

Il dato statistico che accompagna Thorsby è curioso: dieci incroci in carriera contro il Diavolo senza mai ottenere un successo. Tuttavia, il calciatore non si lascia scoraggiare e vede nella sfida dello Zini l’occasione ideale per riscrivere la storia personale e collettiva. «I miei precedenti? Sì, sarebbe il momento perfetto per trovare la prima vittoria», ha dichiarato con ottimismo, puntando tutto sul supporto del pubblico locale per fermare la corsa di Allegri e dei suoi uomini.