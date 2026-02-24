Cremonese Milan: Allegri studia la rivoluzione a trecentosessanta gradi per scuotere il Diavolo

Cremonese Milan: Massimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare la squadra in vista della sfida di domenica a pranzo

Il Milan si avvicina alla trasferta di Cremona con l’imperativo categorico di cambiare marcia. Come riportato da Emanuele Baiocchini di Sky Sport, l’analisi post-Parma ha spinto Massimiliano Allegri verso una riflessione profonda che potrebbe sfociare in un turnover massiccio: l’idea è quella di cambiare 3 o 4 pedine fondamentali per iniettare nuova linfa e stimoli in un gruppo apparso scarico e privo di mordente nell’ultimo turno casalingo.

Cremonese Milan: le possibili mosse di Allegri tra necessità e tattica

Il tecnico rossonero non cerca solo una rotazione di uomini, ma una vera e propria scossa emotiva. Dopo il pareggio interno, la sensazione è che alcuni interpreti abbiano bisogno di rifiatare, lasciando spazio a chi ha “fame” di dimostrare il proprio valore. Secondo Baiocchini, cambiare quasi metà dei giocatori di movimento permetterebbe di esplorare soluzioni tattiche diverse, forse abbandonando quel 3-5-2 che contro il Parma è apparso troppo timido e tardivo nelle reazioni.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Le possibili novità nel laboratorio di Allegri:

Difesa obbligata: Con l’assenza di Gabbia (ancora sotto osservazione per il problema muscolare) e l’inserimento positivo di De Winter , la linea arretrata potrebbe vedere nuovi innesti per garantire maggiore aggressività in uscita.

Con l’assenza di (ancora sotto osservazione per il problema muscolare) e l’inserimento positivo di , la linea arretrata potrebbe vedere nuovi innesti per garantire maggiore aggressività in uscita. Centrocampo orfano di Loftus-Cheek: L’assenza forzata del gigante inglese, operato proprio in questi giorni, obbliga Allegri a ridisegnare la mediana. È qui che si cercano “nuove motivazioni” per non perdere equilibrio e fisicità.

L’assenza forzata del gigante inglese, operato proprio in questi giorni, obbliga Allegri a ridisegnare la mediana. È qui che si cercano “nuove motivazioni” per non perdere equilibrio e fisicità. Attacco e stimoli: La sterilità offensiva (21 gol in meno dell’Inter) è il problema principale. Il cambio di 3 o 4 elementi potrebbe riguardare soprattutto gli esterni e il partner di attacco, cercando quel cinismo mancato clamorosamente domenica scorsa.

La sfida contro la Cremonese di domenica a pranzo diventa quindi il teatro ideale per testare un Milan “versione 2.0”, capace di aggredire il match fin dal primo minuto per arrivare al derby con una classifica e un morale decisamente diversi.