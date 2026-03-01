Connect with us

HANNO DETTO

Cremonese Milan, Ravezzani sui social: «Partita convincente, ma 5 palle gol sprecate…»

Published

1 ora ago

on

By

Ravezzani

Cremonese Milan, Ravezzani sui social: «Partita convincente, ma 5 palle gol sprecate…». Segui le ultimissime

La vittoria del Milan sul campo della Cremonese ha lasciato dietro di sé una scia di discussioni, nonostante i tre punti pesantissimi portati a casa. A analizzare con occhio critico la prestazione del Diavolo è stato Fabio Ravezzani, il noto direttore di TeleLombardia e stimato opinionista sportivo, che attraverso il suo profilo X (la fonte ufficiale del suo pensiero) ha messo in luce luci e ombre della serata allo Zini.

Un successo arrivato in extremis

La gara si è sbloccata solo nei minuti finali grazie alle reti di Strahinja Pavlovic, il gigante della difesa serba sempre più decisivo in area avversaria, e di Rafael Leao, l’astro portoghese dalla classe cristallina capace di spaccare le partite con i suoi strappi in velocità. Tuttavia, prima del liberatorio vantaggio, i rossoneri avevano sciupato una quantità industriale di occasioni. Ravezzani ha sottolineato come la squadra di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano plurititolato chiamato a dare solidità e cinismo a questo nuovo corso, abbia peccato gravemente in fase di finalizzazione.

PAROLE – «Il Milan gioca una partita convincente e spreca 5 palle gol sul campo della Cremonese. Emblematicamente il gol che sblocca l’incontro deriva da una deviazione quasi casuale di Pavlovic, dopo che Leao e Pulisic si erano divorati l’impossibile. Il bisogno di un bomber è enorme»

