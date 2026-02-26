Cremonese Milan, la sfida dello Zini contro i rossoneri rappresenta l’ultima chiamata per il tecnico piemontese: spunta un possibile sostituto

Il futuro della guida tecnica in casa Cremonese appare quanto mai incerto. La posizione di Davide Nicola, allenatore esperto in salvezze miracolose e noto per il suo grande temperamento motivazionale, è diventata estremamente traballante dopo gli ultimi risultati negativi. La dirigenza del club lombardo non sembra più disposta ad attendere e il prossimo impegno di campionato contro il Milan potrebbe sancire la fine del rapporto.

Contatti avviati con il possibile successore

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di tuttomercatoweb.com, il club grigiorosso si starebbe già guardando intorno per non farsi trovare impreparato in caso di tracollo. La fonte sottolinea come la società abbia già sondato il terreno con Marco Giampaolo, allenatore abruzzese celebre per la sua maniacale cura della linea difensiva e per il suo passato sulla panchina del Diavolo.

Nelle ultime ore, il portale ha riportato un contatto con Marco Giampaolo, ex tecnico del Lecce, per la panchina.

Ultima spiaggia per Davide Nicola

Il calendario mette i grigiorossi di fronte a un bivio drammatico. Una sconfitta contro i ragazzi di via Aldo Rossi complicherebbe maledettamente la corsa salvezza, soprattutto in vista del successivo scontro diretto contro i giallorossi del Lecce. La preoccupazione tra i vertici societari è palpabile, specialmente dopo che la squadra è scivolata nuovamente nelle zone calde della classifica, vanificando quanto di buono fatto fino a lunedì scorso.

Il verdetto definitivo arriverà quasi certamente dopo il fischio finale della sfida contro il club meneghino. Se non dovesse esserci una scossa immediata, il cambio in panchina diventerebbe inevitabile. In quel caso, Marco Giampaolo tornerebbe in pista per tentare di dare un’identità tattica più definita a una formazione che sembra aver smarrito la bussola proprio nel momento cruciale della stagione.

