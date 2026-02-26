Gabbia si è fermato prima di Milan Parma, gli aggiornamenti verso Cremona: le ultime sul difensore centrale

Connect with us

Gabbia si è fermato durante il riscaldamento di Milan Parma, ce la farà ad essere in campo domenica allo Zini?

Il campionato di Serie A si appresta a vivere un weekend cruciale con la 27esima giornata, che vedrà i rossoneri impegnati nel delicato lunch match domenicale delle ore 12:30. La trasferta allo stadio Giovanni Zini contro la Cremonese rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni del club di Via Aldo Rossi, ma i piani tattici della vigilia sono funestati da un dubbio pesante nel reparto arretrato.

Il rebus Matteo Gabbia: ansia a Milanello

Al centro delle preoccupazioni dello staff medico c’è Matteo Gabbia, il solido centrale azzurro cresciuto nel vivaio, diventato negli ultimi mesi un punto di riferimento per affidabilità e senso della posizione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore sta lottando contro il tempo per recuperare da un infortunio che ne ha condizionato l’impiego nell’ultimo turno.

Il problema è sorto durante il riscaldamento della sfida tra Parma e il Diavolo, quando Gabbia è stato costretto a dare forfait a pochi minuti dal fischio d’inizio a causa di un improvviso risentimento muscolare. Il giocatore non è ancora tornato al top della condizione e le sue condizioni verranno monitorate ora dopo ora nei prossimi giorni per capire se potrà essere della partita.

Le scelte di Massimiliano Allegri

A gestire questa situazione d’emergenza è Massimiliano Allegri, il plurititolato allenatore livornese famoso per la sua capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più critiche e per il suo pragmatismo tattico. Il tecnico dei meneghini non ha ancora sciolto le riserve: l’idea sarebbe quella di non rischiare il calciatore se non al 100%, per evitare ricadute che potrebbero costare care nel finale di stagione.

Qualora Gabbia non dovesse farcela, Allegri dovrà ridisegnare la linea difensiva, cercando alternative che garantiscano la stessa solidità mostrata dal centrale azzurro nell’ultimo periodo.

Verso Cremona: punti pesanti in palio

La sfida contro i grigiorossi non ammette distrazioni. Per il Milan, tornare da Cremona con i tre punti è l’unico risultato accettabile per scacciare i fantasmi delle recenti prestazioni opache. L’assenza di un pilastro come Gabbia complicherebbe non poco i piani, obbligando la squadra a una prova di sacrificio collettivo per proteggere la porta rossonera.

