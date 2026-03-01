Cremonese Milan, Nicola a DAZN: «Oggi non ho nulla da dire ai ragazzi. C’è rammarico ovviamente per aver subito gol». Segui le ultime

Il post-partita di Cremonese-Milan ha offerto spunti di riflessione profondi, specialmente attraverso le parole di Davide Nicola, l’esperto tecnico dei grigiorossi noto per le sue doti di motivatore e stratega delle salvezze impossibili. Ai microfoni di DAZN, la fonte ufficiale delle dichiarazioni, l’allenatore ha analizzato la sconfitta subita contro la compagine milanese, che si presenta ai blocchi di partenza con una veste profondamente rinnovata.

Il nuovo corso del Diavolo: Allegri e Tare

La sfida non era delle più semplici, poiché la Cremonese si è trovata di fronte un Milan solido e pragmatico. Sulla panchina dei rossoneri siede ora Massimiliano Allegri. La costruzione di questa rosa porta la firma di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese di grande esperienza internazionale, incaricato di riportare il Diavolo ai vertici del calcio europeo attraverso acquisti mirati e una gestione oculata del parco giocatori.

L’analisi tattica di Davide Nicola

Nonostante il risultato avverso, Davide Nicola ha sottolineato la prestazione coraggiosa dei suoi.

PAROLE – «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità, senza occuparci solo di quello che fanno gli avversari. Nella prima parte della stagione l’abbiamo fatto ampiamente. Oggi non ho nulla da dire ai ragazzi. C’è rammarico ovviamente per aver subito gol. Gol che tra l’altro, se vai a vedere, non è neanche frutto di un errore di piazzamento. Sono quei momenti in cui tardi un palo a prendere la posizione e diventa tutto più difficile leggere la traiettoria. Ma se si gioca così il nostro campionato inizia in questo momento, quando incontreremo squadre contro cui dobbiamo cercare di far valere la nostra idea e fare più punti possibile»