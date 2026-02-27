Cremonese Milan, lavoro tattico della squadra di Nicola in vista della sfida contro i rossoneri

Cremonese Milan, la squadra di Nicola svolge un lavoro tattico in vista della sfida di campionato contro i rossoneri

La marcia di avvicinamento della Cremonese alla sfida contro il Milan prosegue senza sosta. Questa mattina, presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, i grigiorossi si sono ritrovati per una sessione cruciale. Prima di scendere in campo, la squadra ha svolto la consueta analisi video in sala stampa, passaggio fondamentale per studiare le mosse della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Solo dopo il briefing teorico, il gruppo si è spostato sul rettangolo verde per iniziare il lavoro atletico.

Sotto gli occhi vigili di Mister Nicola, i giocatori hanno iniziato con la fase di attivazione fisica, per poi passare a una serie di rondò ad alta intensità. La parte centrale della seduta è stata interamente dedicata al lavoro tattico, con un focus particolare sui movimenti difensivi e sulla costruzione della manovra.

Cremonese Milan, prove tecniche e palle inattive: la strategia di Nicola

Un capitolo a parte è stato riservato alle palle inattive, situazione che potrebbe rivelarsi decisiva nel lunch match di domenica alle 12:30. Nicola ha curato ogni minimo dettaglio, alternando diverse soluzioni sia in fase di attacco che di copertura. Come riportato dal club: «Al termine della seduta video i ragazzi si sono recati sul campo numero quattro. Successivamente spazio a rondò, lavoro tattico ed esercitazioni sulle palle inattive». Domani mattina è prevista la rifinitura finale alle ore 11, ultimo test prima della partenza per la sfida di campionato.