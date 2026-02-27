Connect with us

Cremonese Milan, Allegri si affida al fattore trasferta: dopo le delusioni di San Siro

57 minuti ago

Allegri

Cremonese Milan per tornare alla vittoria, mister Massimiliano Allegri si affida al fattore trasferta

Il Milan di Massimiliano Allegri è reduce da due cocenti delusioni arrivate allo Stadio San Siro con Como e Parma. Un punto in due partite nel giro di pochi giorni che ha portato i rossoneri a scivolare a -10 dall’Inter capolista.

Per non complicare la corsa Champions League e per provare ad arrivare al derby dell’8 marzo (in attesa della data ufficiale) quantomeno alla stessa distanza attuale, per provare a mantenere viva l’ultimissima fiammella di riaccendere la lotta Scudetto, i rossoneri sono chiamati a vincere allo Zini.

Il Diavolo può contare sul fattore trasferta, in fatti in Serie A, in stagione non ha mai perso. Le uniche due sconfitte con Cremonese (all’andata) e Parma, sono arrivate in casa.

