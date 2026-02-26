Connect with us

Cremonese Milan, arbitra Massa: i precedenti sorridono al pareggio, ma il bilancio complessivo è in equilibrio

2 ore ago

Cremonese Milan, tocca a Massa dirigere la sfida: i precedenti dei rossoneri in vista della gara di domenica

In vista della trasferta dello Zini contro la Cremonese, l’AIA ha ufficializzato la designazione di Davide Massa della sezione di Imperia. Una scelta che porta con sé una serie di statistiche curiose e un bilancio storico che, per i tifosi rossoneri, evoca spesso il segno “X”.

In questa stagione 2026, il fischietto ligure ha incrociato il cammino della squadra di Massimiliano Allegri in una sola occasione: la complicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina lo scorso 11 gennaio, terminata sul punteggio di 1-1. Allargando però l’orizzonte all’intera carriera, Massa ha diretto il Diavolo in 25 circostanze, delineando un quadro di estremo equilibrio ma con una netta prevalenza di parità.

Il bottino complessivo recita infatti 7 vittorie, ben 12 pareggi e 6 sconfitte. Con quasi il 50% delle gare terminate in parità sotto la sua direzione, Massa si conferma un arbitro dal “pareggio facile” per il Milan. Allegri dovrà dunque scardinare questo trend statistico per strappare tre punti vitali nella corsa Champions e non farsi imbrigliare dal fischietto imperiese.

