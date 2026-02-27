Cremonese Milan, la Time Machine ci porta nel 1985: Di Bartolomei decide una sfida fondamentale

Cremonese Milan, la Time Machine ci porta alla stagione 84/85 quando una rete di Di Bartolomei decise il match

Il ritorno della sfida tra Cremonese e Milan evoca ricordi lontani, impressi nella memoria dei tifosi rossoneri. Se a San Siro i precedenti parlano spesso di feste scudetto, allo stadio Zini il bilancio è storicamente più equilibrato e sofferto. Un esempio lampante è la sfida del 10 febbraio 1985, un match delicato per il Milan di Nils Liedholm, che arrivava a Cremona dopo un periodo di appannamento e tre gare senza successi. Erano anni di transizione, in un’epoca precedente all’avvento della presidenza Berlusconi, ma in campo non mancavano i futuri pilastri della storia del club.

Tra i protagonisti di quel pomeriggio figuravano nomi del calibro di Tassotti, Galli, Evani e Virdis, affiancati dagli inglesi Wilkins e Hateley. Nonostante l’elevato potenziale tecnico, la compagine rossonera dovette sudare le proverbiali sette camicie per scardinare la resistenza della Cremonese di Mondonico, che vendette cara la pelle prima di tornare in Serie B al termine di quella stagione.

Cremonese Milan, il sigillo di «Ago»: il rigore che riportò il Milan alla vittoria

La partita sembrò bloccata sullo 0-0 fino ai titoli di coda, quando un episodio cambiò l’inerzia del match proprio nei minuti di recupero. Un fallo in area ai danni di Virdis regalò al Milan la chance dal dischetto. Dagli undici metri si presentò Agostino Di Bartolomei, leader carismatico della mediana. Come si legge nel racconto storico: «Il centrocampista romano calcia un destro potente, centrale e a mezza altezza. Portiere spiazzato, vittoria rossonera».

Quello di Di Bartolomei fu un gol pesantissimo, il quinto della sua stagione, che permise alla squadra di Liedholm di ritrovare la rotta verso un piazzamento europeo. Una vittoria di nervi e precisione che oggi Massimiliano Allegri spera di replicare per consolidare la posizione in classifica, cercando di emulare la freddezza dei grandi campioni del passato in una trasferta che nasconde sempre mille insidie.