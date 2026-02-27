Connect with us

Cremonese Milan, Gabbia tornerà per il match di domenica? Le ultime

3 ore ago

Cremonese Milan si avvcina sempre di più, arrivano ulteriori aggiornamenti da Sky Sport sulle condizioni di Matteo Gabbia

A meno di 48 ore dal fischio d’inizio della sfida tra Cremonese e Milan, valida per la prossima giornata di campionato e in programma domenica alle 12:30, il clima a Milanello si fa teso. Le notizie che filtrano dall’infermeria riguardo alle condizioni di Matteo Gabbia, solido difensore centrale cresciuto nel vivaio rossonero e diventato un elemento prezioso per la rotazione difensiva, non sono affatto incoraggianti.

L’infortunio nel pre-partita

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale lodigiano ha accusato un risentimento muscolare durante la fase di riscaldamento del precedente match contro il Parma. Un intoppo fisico che lo aveva già costretto a dare forfait a ridosso del calcio d’inizio e che, stando agli ultimi accertamenti, sembra richiedere tempi di recupero più lunghi del previsto. Il dolore non è ancora del tutto rientrato, rendendo quasi impossibile una sua convocazione per la trasferta lombarda.

Le scelte di Allegri per lo Zini

Il tecnico Massimiliano Allegri, allenatore livornese noto per la sua pragmatica gestione tattica e la capacità di adattare la squadra alle emergenze, si trova ora a dover ridisegnare la linea difensiva. Difficilmente il mister potrà contare sul classe ’99 allo stadio Giovanni Zini; un’assenza pesante, considerando la necessità del Diavolo di mantenere solidità nel reparto arretrato per proseguire la rincorsa ai vertici della classifica.

Senza Gabbia, i rossoneri dovranno fare affidamento sulla coppia titolare o cercare soluzioni alternative, in un tour de force stagionale che non permette cali di tensione. La trasferta contro i grigiorossi rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali, ma l’emergenza infortuni continua a tormentare i piani del club di via Aldo Rossi.

Prossimi passi e monitoraggio

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori esami strumentali per valutare l’entità del danno muscolare. Lo staff medico del Milan agirà con estrema cautela per evitare ricadute che potrebbero tenere il difensore lontano dai campi per un periodo prolungato. I tifosi restano in attesa di comunicati ufficiali, sperando in un recupero lampo che, al momento, appare però come un miraggio.

