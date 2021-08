Covid, la decisione di UEFA e FIFA per le gare di qualificazione al Mondiale

Covid: ecco il comunicato diramato pochi minuti fa da UEFA e FIFA per ciò che concerne le trasferte dei tifosi

UEFA e FIFA hanno ufficialmente posto il proprio veto per ciò che concerne le trasferte dei tifosi per le gare di qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar, nel 2022.

L’aumento dei contagi da Coronavirus, con le varianti che stanno prendendo il sopravvento, innalzando notevolmente l’indice di soglia minima, ha portato a ratificare il comunicato dei massimi esponenti governativi del calcio.

La lettera inviata ai vari governi europei, specifica che tale decisione verrà nuovamente esaminata tra ottobre e novembre del 2021.