Costacurta:« Il ritorno del Milan arricchisce la Champions»

Costacurta, attraverso i microfoni di Sky Sport, ha parlato del ritorno del Milan in Champions League. Le sue parole:

«Il ritorno del Milan penso che migliori e arricchisca la Champions League. I rossoneri hanno un brand conosciuto in tutto il mondo e penso che questi ragazzi abbiano meritato di parteciparci, grazie a prestazioni bellissime. Arriva in un momento positivo per i ragazzi di Pioli contro una squadra che va il doppio rispetto alle squadre fin qui affrontate: sarà un bel banco di prova».