Costacurta: «Gara che mette pressione ma i rossoneri...»

Billy Costacurta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del match che attende il Milan contro il Porto. Ecco che cosa ha detto

Billy Costacurta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del match che attende il Milan contro il Porto. Ecco che cosa ha detto

«Dopo aver perso tre partite, senza meritare difatti le sconfitte è normale che questa partita metterà pressione ai rossoneri. Anche se onestamente questa squadra ha dimostrato di non subire nemmeno troppo la tensione. Questo Porto è simile all’Atletico di qualche stagione fa: vanno sempre in verticale e corrono sempre in avanti, non vanno mai indietro. All’andata il Milan ha subito davvero tantissimo, dovrà cambiare atteggiamento».